Gesù è palestinese | l’insegna luminosa affissa a Times Square

«Gesù è palestinese»: un’insegna luminosa affissa a Time Square a New York ha scatenato polemiche negli Stati Uniti. La pubblicità è stata finanziata dall’American-Arab Anti-Discrimination Committee (Adc) e sull’altro lato c’è scritto «Buon Natale». Secondo Adeb Ayoub, direttore esecutivo nazionale dell’organizzazione arabo-americana, l’ente no-profit affitta spazi pubblicitari a Times Square dall’inizio di quest’anno, con messaggi diversi che ruotano ogni settimana. Il tema di fondo del cartellone pubblicitario è ‘America First’, ha spiegato. Con l’obiettivo di incoraggiare le persone a riconoscere un terreno comune tra le comunità arabe e musulmane e i cristiani negli Stati Uniti durante il periodo di maggiore affluenza a New York City. 🔗 Leggi su Open.online

