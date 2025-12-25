Gesù è palestinese È bufera sulla scritta apparsa a Times Square

A Times Square è apparso un messaggio che sta facendo discutere: in uno degli schermi è apparsa la scritta " Gesù è palestinese ". È stato finanziato dall'American-Arab Anti-Discrimination Committee (Adc) in caratteri neri su uno sfondo verde brillante. Adeb Ayoub, direttore esecutivo nazionale dell'organizzazione arabo-americana, ha affermato che l'ente no-profit affitta spazi pubblicitari a Times Square dall'inizio di quest'anno, con messaggi diversi che ruotano ogni settimana. Il tema di fondo del cartellone pubblicitario è " America First ", ha spiegato, con l'obiettivo di incoraggiare le persone a riconoscere un terreno comune tra le comunità arabe e musulmane e i cristiani negli Stati Uniti durante il " periodo di maggiore affluenza a New York City ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

