Genova sequestrate 85mila confezioni di noodles istantanei in porto contenevano proteine animali vietate

Sull'etichetta non erano indicate per aggirare i controlli. I prodotti, arrivati sulle banchine di Pra' dalla Cina, potevano essere dannosi per la salute Oltre ottantacinquemila confezioni di noodles istantanei irregolari, destinati alla vendita sul territorio nazionale, sono stati intercetta.

Genova, sequestrate in porto 85mila confezioni di noodles - Roma – Il personale dell'agenzia delle Dogane e del comando provinciale della guardia di Finanza ha intercettato e sequestrato nel porto di Pra’ oltre 85mila confezioni di noodles (la pasta lunga ... ilsecoloxix.it

Sequestrate nel porto di Genova 85mila confezioni di noodles irregolari per frode alimentare - Prà, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 85mila confezioni di noodles istantanei irregolari, destinate alla vendita in Italia. msn.com

Genova, sequestrate 85.000 confezioni di noodles irregolari per frode alimentare - facebook.com facebook

