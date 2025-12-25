Genova il Tar sospende l’ordinanza anti-botti Il Comune | Allo studio un nuovo provvedimento

Genova - Dopo la decisione del Tribunale amministrativo regionale di accogliere il ricorso presentato da alcune imprese del settore pirotecnico contro l’ordinanza sull’utilizzo e sulla. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Genova, il Tar sospende l’ordinanza anti-botti. Il Comune: “Allo studio un nuovo provvedimento”

