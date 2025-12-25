GBRe Carlo | divisioneserve compassione

18.10 Nel suo messaggio annuale di Natale, re Carlo ha invocato "compassione e riconciliazione"in un momento di "divisione" in tutto il mondo. Il monarca 77enne ha affermato di aver trovato "estremamente incoraggiante" il modo in cui persone di fedi diverse hanno un "desiderio condiviso di pace". "Mentre sentiamo parlare di divisioni sia in patria che all'estero, sono questi i valori che non dobbiamo mai perdere di vista", ha detto Carlo in un messaggio preregistrato dall'Abbazia di Westminster, trasmesso dalla BBC. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

