Una stanza silenziosa, l’albero acceso, e un allenatore che non fa giri di parole: Rino Gattuso guarda al 2026 con occhi lucidi e schietti, lascia sospesa una promessa — “Non rifaremo.” — e apre un dialogo sincero con chi ama il calcio. Gattuso svela le sue aspettative per il mondiale 2026: “Non rifaremo.” – Un’intervista senza filtri. È quasi Natale. Il tecnico si concede pochi minuti, ma dice molto. Sceglie il registro basso, quello che accompagna le giornate d’inverno e le idee chiare. Parla di lavoro, di gruppo, di segnali. “Ho visto atteggiamenti positivi ”, confida. E lo dice senza retorica. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Gattuso svela le sue aspettative per il Mondiale 2026: “Non rifaremo…” – Un’intervista senza filtri

