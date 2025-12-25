Gatti Juventus contatti con quell’allenatore per il trasferimento a gennaio La posizione dei bianconeri e dello stesso giocatore

Gatti Juventus, il Milan resta sul difensore e ci sarebbe stato un contatto anche con Allegri. La posizione dei bianconeri e cosa succederà in futuro Il tema dei rinforzi difensivi continua ad animare il dibattito di mercato, ma quando si parla di Gatti è necessario mantenere i piedi ben saldi a terra. Nelle ultime ore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Gatti, intervento al ginocchio destro riuscito: la Juventus lo riavrà tra più di un mese - Il difensore è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro, dopo ... gazzetta.it

Per la Juventus è emergenza infortuni: anche Gatti deve operarsi. E dicembre sarà un mese di fuoco - Continua il periodo complicato in casa Juventus per quanto riguarda gli infortunati. ilfattoquotidiano.it

Juventus, rottura del menisco per Gatti: possibile stop di un mese e mezzo - Federico Gatti, nel match di Coppa Italia contro l’Udinese, ha riportato la rottura del menisco mediale del ginocchio destro. it.blastingnews.com

La Juve COMPRA a GENNAIO: Comolli ha scelto il difensore per SPALLETTI

C'è stata una chiamata da parte di Allegri a Gatti, ma: 1) non c'è una trattativa tra Juventus e Milan; 2) all'interno della dirigenza rossonera non c'è unanimità su questo nome. Quindi ad oggi non c'è una situazione né avanzata né imbastita, tra club @MatteMor x.com

Da Milanello trapela che Allegri vorrebbe a tutti i costi Federico Gatti. De Winter pedina di scambio Il Milan pensa al colpo in difesa e Allegri spinge per Gatti: nei dialoghi con la Juventus spunta il nome di De Winter, profilo giovane e utile anche per l - facebook.com facebook