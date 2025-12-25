Gatti chiamato da Allegri ma al Milan non sono tutti convinti | cosa filtra sul possibile scambio con Ricci

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Ad oggi non c’è una trattativa con la Juve. Il mercato invernale del  Milan  entra in una fase di attenta valutazione per quanto riguarda il reparto difensivo, con la dirigenza rossonera impegnata a individuare il profilo ideale per rinforzare la rosa di  Massimiliano Allegri. Sebbene la necessità di un nuovo centrale sia conclamata, le voci insistenti su un possibile approdo di  Federico Gatti  in rossonero sono state ridimensionate dagli ultimi aggiornamenti di mercato. Matteo Moretto, intervenendo sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulla reale entità dell’interesse per il difensore della Juventus, smentendo l’esistenza di una trattativa strutturata tra le due società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gatti chiamato da allegri ma al milan non sono tutti convinti cosa filtra sul possibile scambio con ricci

© Juventusnews24.com - Gatti chiamato da Allegri, ma al Milan non sono tutti convinti: cosa filtra sul possibile scambio con Ricci

Leggi anche: Gatti al Milan, non solo Ricci: prende quota l’ipotesi De Winter per lo scambio

Leggi anche: Ricci Gatti (La Repubblica), sarà scambio tra Juventus e Milan? Cosa c’è di vero, i dettagli e le possibili cifre del doppio affare

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gatti-Allegri: c’è stata una chiamata, ma la dirigenza del Milan non è convinta. E sullo scambio con Ricci…; Milan, rinforzo in difesa: Allegri guarda in casa Juventus; A gennaio se riesco passo a trovare Allegri e Ibra. E invece andrà al Porto: il Milan perde...; Gatti al Milan non solo Ricci | prende quota l’ipotesi De Winter per lo scambio.

gatti chiamato allegri milanGatti al Milan, Ricci alla Juve: i dettagli del clamoroso scambio - Allegri vuole il difensore della Juventus e Spalletti spinge per Ricci: l'ipotesi di scambio c'è ed è clamorosa, i dettagli ... milanlive.it

gatti chiamato allegri milanFederico Gatti è l’obiettivo di mercato del Milan, proposto uno scambio alla Juventus - Il Milan ha bisogno di rinforzare la difesa e sta pensando a Federico Gatti, che Allegri conosce bene. fanpage.it

gatti chiamato allegri milanMercato Milan in difesa: no di Allegri a Thiago Silva e Ramos, lui vorrebbe Gatti - Il tecnico rossonero ha detto no sia a Thiago Silva che a Sergio Ramos per motivi anagrafici, mentre ... milannews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.