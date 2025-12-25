Tante, troppe domande su Garlasco non hanno ancora risposta. Tra queste c'è quella sugli indumenti ritrovati poco distanti dalla villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha infatti riaperto l’inchiesta, portando alla luce elementi che all’epoca erano stati trascurati o mal analizzati. Al centro del dibattito ci sono alcuni indumenti ritrovati in un canale. Si tratta di vestiti e scarpe trascurati. Ora, però, potrebbero avere un ruolo cruciale grazie alle nuove analisi di BPA condotte dai RIS di Cagliari, che potrebbero collegare il materiale biologico trovato sulle unghie di Chiara a Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e attualmente indagato per concorso in omicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, la scoperta poco distante dalla villetta: "Considerati sospetti"

Leggi anche: Garlasco, la fotografa consegna tutte le foto di Andrea Sempio fuori dalla villetta ai carabinieri

Leggi anche: Perché la svolta nelle indagini su Sempio potrà arrivare dalla mappa 3D della villetta di Garlasco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ULTIM'ORA Garlasco, spunta la scoperta bomba sulle chiavi di casa: ecco chi le aveva davvero | Tornano nomi pesantissimi: ore decisive.

Garlasco, nuova impronta con il sangue di Chiara Poggi vicino a quella attribuita ad Andrea Sempio - Una nuova impronta di scarpa con tracce sangue, ignorata per anni, può chiarire la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. panorama.it