L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco continua ad essere al centro della cronaca italia e si arricchisce di nuovi dettagli che alimentano dubbi e polemiche. A distanza di anni. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Garlasco, il giallo degli abiti nel canale: «Il terzo test non è mai stato fatto, c?erano anche canottiere femminili»

