Friends dramma di Natale nella serie tv | morto l’attore è il quinto in poco tempo
Un nuovo lutto nella serie televisiva di successo Friends: è morto il quinto attore in poco tempo, il nome più noto è quello di Matthew Perry. Il dramma di Natale nel mondo del cinema e delle serie televisive: la notizia, che si è diffusa in queste ore, ha spiazzato davvero tutti, perché peraltro riguarda una delle fiction più amate e seguite a livello globale, e nello specifico uno dei suoi protagonisti. Un nuovo lutto colpisce infatti l’universo di Friends, la serie televisiva di successo che continua a segnare generazioni di spettatori: la scomparsa di un altro attore legato allo show riaccende l’emozione e la nostalgia dei fan. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
