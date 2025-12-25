Frattesi Juve l’Inter si aspetta questo tipo di offerta per cedere il centrocampista Spalletti in pressing

per il suo ex pupillo in Nazionale. Il futuro di Davide Frattesi è diventato uno dei temi caldi del mercato invernale, con la Juventus spettatrice interessata alla situazione di stallo che il centrocampista sta vivendo a Milano. L’interesse bianconero non è un mistero, alimentato soprattutto dalla profonda stima che Luciano Spalletti nutre nei confronti dell’ex giocatore del Sassuolo, considerato l’innesto ideale per dinamismo e capacità d’inserimento. Alessandro Sugoni, giornalista di Sky Sport, ha analizzato i contorni di questa possibile operazione, sottolineando come il ridotto impiego del calciatore sotto la gestione di Cristian Chivu possa spingerlo a cercare una nuova destinazione per non perdere il treno dei Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve, l’Inter si aspetta questo tipo di offerta per cedere il centrocampista. Spalletti in pressing Leggi anche: Santini svela: «Spalletti ha chiesto Frattesi alla Juve, c’è la possibilità di questo scambio. Sull’Inter dico questo» Leggi anche: Frattesi Juve, il centrocampista e i bianconeri continuano a stuzzicarsi: il fattore Spalletti decisivo per il suo addio all’Inter? Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Juve, valutati Kessie e Brozovic. Intrigo Frattesi: vuole lasciare l’Inter. Servirebbe… - La Juve è alla ricerca di un centrocampista per accontentare Luciano Spalletti. msn.com

Serena: “La Juve deve credere nello scudetto. E a Spalletti serve uno come Frattesi” - Aldo Serena, doppio ex di Inter e Juventus, ha toccato alcuni temi caldi, dalla lotta scudetto all'interesse dei bianconeri per Frattesi ... msn.com

Juventus, Moretto: ‘Non ci sono contatti tra l’entourage di Frattesi e i bianconeri’ - L’esperto di mercato ha infatti chiarito che, al momento, non c’è alcuna trattativa in corso tra le parti: “Quindi insomma non ci sono contatti tra club, non ci sono contatti tra entourage Frattesi e ... it.blastingnews.com

