Fratoianni pensa alla Palestina Salvini alla famiglia nel bosco Calenda non ha voglia di festeggiare | tutti gli auguri di Natale dei leader politici sui social

Ci sarà pure la legge di bilancio da approvare entro fine anno, ma per il giorno di Natale anche la politica italiana si ferma per ricaricare le pile e onorare una delle festività più attese dell’anno. Certo, alcuni attendono il Natale più di altri. Lo si intuisce dai messaggi di auguri pubblicati dai principali segretari di partito e leader politici proprio in queste ore. Tra chi, come la premier Giorgia Meloni, ironizza su una delle frasi più trite e ritrite del periodo a natalizio, e chi, come Carlo Calenda, non sembra avere troppa voglia di festeggiare. La felpa di Giorgia Meloni. Tra i primi a pubblicare un messaggio sui social c’è la premier Meloni, che si mostra sorridente, davanti all’albero addobbato, con indosso un maglione rosso natalizio e la scritta «Anche a te e famiglia». 🔗 Leggi su Open.online

