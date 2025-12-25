Fratoianni pensa alla Palestina Salvini alla famiglia nel bosco Calenda non ha voglia di festeggiare | tutti gli auguri di Natale dei leader politici sui social
Ci sarà pure la legge di bilancio da approvare entro fine anno, ma per il giorno di Natale anche la politica italiana si ferma per ricaricare le pile e onorare una delle festività più attese dell’anno. Certo, alcuni attendono il Natale più di altri. Lo si intuisce dai messaggi di auguri pubblicati dai principali segretari di partito e leader politici proprio in queste ore. Tra chi, come la premier Giorgia Meloni, ironizza su una delle frasi più trite e ritrite del periodo a natalizio, e chi, come Carlo Calenda, non sembra avere troppa voglia di festeggiare. La felpa di Giorgia Meloni. Tra i primi a pubblicare un messaggio sui social c’è la premier Meloni, che si mostra sorridente, davanti all’albero addobbato, con indosso un maglione rosso natalizio e la scritta «Anche a te e famiglia». 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Natale, gli auguri social dei politici: dal maglione di Meloni alle foto di famiglia
Leggi anche: Natale, gli auguri di Meloni sui social e quelli degli altri politici
Fratoianni a Fanpage.it: “Il governo vuole demolire la democrazia, esalta Kirk e tace su Gaza” - it, Nicola Fratoianni attacca duramente l’immobilismo del governo sull’occupazione israeliana in Palestina e il genocidio in corso a Gaza. fanpage.it
Fratoianni: “Assistiamo al primo genocidio in diretta della storia e mi vergogno che Salvini sia il vicepresidente del mio Paese” - Secondo Nicola Fratoianni, le parole e la mimica di Matteo Salvini di fronte alla crisi palestinese sono difficili da commentare. la7.it
Fratoianni (Avs) a corteo pro Gaza a Roma: Questa marea umana fa paura a Meloni e Salvini - (Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 “Meloni e Salvini guardate cosa c'è alle mie spalle, è una marea umana. quotidiano.net
Famiglia del bosco, Nathan: Spero che i giudici cambino idea- Vita in diretta 08/12/2025
Il 2025 di Alleanza Verdi Sinistra: il partito di Bonelli e Fratoianni è rimasto stabile nel corso di quest’anno, dal momento che nella Supermedia Youtrend/Agi del 16 gennaio aveva il 6,2% e in quella del 18 dicembre il 6,4%. - facebook.com facebook
Fratoianni-Piccolotti. Marito e moglie. Una vera e propria "dinastia politica" domestica, dove si portano a casa oltre 30.000 € al mese. Se penso a Marx che diceva “da ognuno secondo le proprie capacità, a ognuno secondo i propri bisogni" mi viene da vomitar x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.