Una notizia che scuote gli umori in casa Totti nel giorno di Natale. E riguarda proprio la coppia formata da Francesco e Noemi Bocchi. "Totti e Noemi, il triangolo incredibile con Francesca Tocca. Lui ama Noemi ma la ballerina di Amici è il sogno proibito". A lanciare la bomba è il magazine Diva e Donna sul suo profilo Instagram. Ma la notizia, per i soliti “bene informati” del web, non sarebbe una novità. Alcuni infatti sostengono che questa voce così clamorosa si rincorresse già da qualche giorno. A quanto pare l'ex calciatore avrebbe un debole per la bella ballerina e, secondo i bene informati di cui sopra, le avrebbe già scritto privatamente in passato, con l'intenzione di conoscerla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Francesco Totti, "il suo sogno proibito": tam tam impazzito. E Noemi?

