Francesca Deidda uccisa a martellate dal marito ricorso contro l'ergastolo | Non ci fu premeditazione

I legali di Igor Sollai, condannato all’ergastolo per aver ucciso a martellate la moglie, Francesca Deidda, hanno presentato ricorso in Appello contro la sentenza di primo grado. La difesa nega premeditazione e aggravanti e chiede le attenuanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elmas ricorda Francesca Deidda - , l'atmosfera di commozione, nel ricordo di Francesca Deidda, uccisa il 10 maggio 2024 nella ... rainews.it

Delitto di Francesca Deidda: "Sollai, assassino mai pentito: nessuna pietà per la povera moglie" - “Igor Sollai non ha mai manifestato alcun reale rammarico per i gravissimi delitti compiuti, ma è sempre apparso freddamente determinato, prima e dopo la sua carcerazione, ad operare esclusivamente ... rainews.it

Femminicidio di Francesca Deidda, quarantaduenne di San Sperate: gli avvocati del marito condannato, Igor Sollai, impugnano la sentenza di primo grado per cercare di ottenere una riduzione della pena - facebook.com facebook