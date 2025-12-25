Forte vento ritardi e voli cancellati all' aeroporto di Firenze

Forti disagi questa mattina all’aeroporto di Firenze con voli in partenza che hanno subito ritardi o anche cancellazioni a causa delle condizioni meteo, in particolare il vento che soffiava da nord est che ha impedito i decolli. Sono centinaia i passeggeri che hanno affollato lo scalo in attesa del proprio volo, trascorrendovi buona parte della giornata di Natale, secondo quanto riferisce l’Usb.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Forte vento, ritardi e voli cancellati all'aeroporto di Firenze Leggi anche: Voli cancellati e ritardi a causa della nebbia all’aeroporto d’Abruzzo: “Visibilità sotto i 100 metri” Leggi anche: Droni non identificati sopra Monaco di Baviera: aeroporto chiuso e voli cancellati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Puglia sotto la nebbia: dalla Lupa di mare ai voli dirottati e aeroporti chiusi Video. Forte vento, ritardi e voli cancellati all'aeroporto di Firenze - Forti disagi questa mattina all’aeroporto di Firenze con voli in partenza che hanno subito ritardi o anche cancellazioni a causa delle condizioni meteo, in ... gazzettadelsud.it

Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento: «Settecento passeggeri in attesa del proprio destino» - La denuncia del sindacato: «Dalle 9 alle 14 non sono partiti aerei, con conseguenti cancellazioni e ritardi di ore. corrierefiorentino.corriere.it

Il piano di Eurocontrol per ridurre i voli in ritardo: decolli anticipati e programmazione realistica dei viaggi - Con una media di circa 37 mila voli al giorno in questo periodo, in Eurocontrol — l’organizzazione intergovernativa che coordina le operazioni di controllo del traffico aereo di 42 Paesi — hanno un ... corriere.it

