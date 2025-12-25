formazioni statistiche news della premier league

2025-12-25 10:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima Man United-Newcastle. Il Manchester United arriverà quinto in Premier League se batterà il Newcastle in casa venerdì – ma l’allenatore Ruben Amorim non nasconde l’impatto della perdita di Bruno Fernandes dopo che il capitano è stato sostituito all’intervallo nella sconfitta per 2-1 in casa dell’Aston Villa domenica scorsa. Il trequartista dello United ha un infortunio muscolare e Amorim ha spiegato come l’influenza del nazionale portoghese vada oltre la creatività. “In ogni calcio piazzato, è lui l’uomo che organizza la squadra”, ha detto Amorim. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

