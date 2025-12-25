Variazione palinsesto Mediaset: Forbidden fruit sospesa il 25 e 26 dicembre. Quando tornerà in TV e cosa vedremo al suo posto? per scoprire i dettagli del pomeriggio di Natale e Santo Stefano su Canale 5. Cambio palinsesto Mediaset Natale e Santo Stefano: salta Forbidden fruit. Come ogni anno, in vista delle festività natalizie i vertici di Cologno Monzese apportano alcune modifiche al palinsesto di Canale 5. Nel dettaglio, le principali variazioni riguarderanno le serie tv pomeridiane (tra le quali c’è anche Forbidden fruit), che in questi giorni di festa non si presenteranno al consueto appuntamento con i fans. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit non in onda: oggi, 25 dicembre, la soap turca di Canale 5 si ferma

Anticipazioni Forbidden Fruit fino al 28 dicembre 2025/ Tensioni tra Ender e Kaya - Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit in onda fino al 28 dicembre 2025: Ender continua a nascondere qualcosa e aumentano le tensioni con Kaya. ilsussidiario.net