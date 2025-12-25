' Fondo indennizzo risparmiatori' confermata l' approvazione nella legge di bilancio

25 dic 2025

Il senatore Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione parlamentare per le banche, primo firmatario dell'Odg al governo e degli emendamenti con Balboni, Erika Stefani e Pacagnella, ha confermato l'approvazione nella legge di bilancio della riapertura del Fondo indennizzo risparmiatori. Il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

