Fondi approvato il bilancio di previsione | Conti in ordine base solida per chi verrà dopo
Fondi, 24 dicembre 2025 – La seduta consiliare, questa volta presieduta dal vicepresidente vicario Elisa Carnevale, è stata aperta con la comunicazione del sindaco Beniamino Maschietto che ha informato l’assemblea di aver nominato, con apposito decreto, la Garante dell’infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Fondi. Una figura individuata a seguito di un avviso pubblico al quale hanno risposto molti e qualificati professionisti. Al termine delle valutazioni è stata nominata Erica Stravato alla quale sono stati rivolti i migliori auguri per un proficuo lavoro. Il sindaco ha anticipato come la professionista sia stata già contattata per fare fronte a diverse criticità precisando che, a breve, saranno resi noti orari e giorni per il ricevimento e indirizzi per contatti e appuntamenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
