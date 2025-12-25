Ancona, 25 dicembre 2025 - Tanti appelli sui social per la foca monaca avvistata a Numana, nell'Anconetano, poco prima del porticciolo turistico. E' successo anche oggi, giorno di Natale. Numerose persone chiedono che l'animale non venga disturbato. E c'è anche una proposta rilanciata online, di istituire un comitato di cittadini volontari per sorvegliare l'area scelta dall'animale come rifugio, garantendole tranquillità. Un utente ha annunciato anche la volontà a mettere a disposizione un contributo di mille euro per sostenere l'iniziativa, purché venga documentata una sosta indisturbata della foca per oltre 24 ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Foca monaca di Numana, 1000 euro per farla riposare”

Leggi anche: La foca monaca sulla spiaggia di Numana: «Mille euro a chi la lascia stare»

Leggi anche: Foca monaca in spiaggia a Numana: “Me la sono trovata davanti, poi è tornata in acqua”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Foca monaca di Numana, 1000 euro per farla riposare” - L’idea di un cittadino di dare un contributo per sostenere la costituzione di un comitato di volontari per sorvegliare l'area scelta dall'animale come rifugio, garantendole tranquillità ... ilrestodelcarlino.it