Flotilla edizione 2026 | ritorna la crociera pro-Pal

Sono aperte le prenotazioni per la nuova edizione 2026 della crociera Sumud Flotilla alla volta di Gaza. Tranquilli: adesso nella Striscia fa fresco. Una perturbazione ha portato la temperatura minima intorno ai 14 gradi. Certo i quasi due milioni di gazawi si proteggono come possono da piogge e vento allestendo tendopoli estemporanee in quello spicchio di Striscia fuori dalla “linea gialla” controllata dai militari dell’Idf. In tutto questo ballo in maschera di emergenze - con le organizzazioni umanitarie internazionali che denunciano nuove limitazioni nell’accesso a Gaza - i pro-Pal del collettivo internazionale si stanno portando avanti con il lavoro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

