Fiumi in piena rischio esondazione | evacuazioni a Cotignola

Maltempo da allerta rossa in Emilia Romagna, tre paesi evacuati: due fiumi vicini alla soglia di allerta - Il Senio e il Lamone fanno paura, si dispongono palasport e aree per accogliere i cittadini sfollati: cosa sta succedendo, le ultime notizie ... today.it

Natale di maltempo e fiumi in piena in Emilia-Romagna: Senio e Lamone oltre la soglia di rischio - Romagna, dove il maltempo persistente matiene alta la soglia di allerta per ... sanmarinortv.sm

Maltempo in Emilia-Romagna, piena dei fiumi Secchia, Panaro e Reno. Bora in Friuli Venezia Giulia Migliora la situazione dell'acqua alta a Venezia: Mose non attivo - facebook.com facebook

Piogge e fiumi in piena in Emilia-Romagna, scatta l'allerta rossa per Natale: le zone più a rischio - I video x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.