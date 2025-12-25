Fiumi in piena rischio esondazione | evacuazioni a Cotignola

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera di Natale torna la paura per le piene dei fiumi in Romagna, in particolare nel Ravennate. Video Zaffagnini via Meteoroby. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

