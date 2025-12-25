Fiumi in piena a Ravenna diretta | rischio esondazione per il Senio e il Lamone Disposte evacuazioni ecco dove
Ravenna, 25 dicembre 2025 – Giornata di allerta rossa e fiumi in piena in Emilia Romagna. Nel pomeriggio del giorno di Natale diversi comuni della provincia di Ravenna hanno disposto evacuazioni nei pressi del Senio e del Lamone per rischio esondazioni. Entrambi i fiumi hanno superato la soglia rossa. "É piovuto più di quanto era stato previsto e sta continuando a piovere soprattutto in collina – recita la nota del Comune di Ravenna –. Per questo i picchi di piena saranno più impegnativi di quanto inizialmente ipotizzato. A Ravenna è stato attivato il COC e si stanno tenendo monitorati tramite la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile i livelli e i passaggi delle piene nel fiume Lamone, che sono previsti fra Santerno e Mezzano fra l’una e le 4 di stanotte (notte tra giovedì 25 e venerdì 26 dicembre)”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
