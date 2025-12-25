Fiumi a rischio esondazione e maltempo | la situazione in città e provincia

È un Natale da allerta rossa per il maltempo che da giorni colpisce ininterrottamente la provincia di Bologna. Per il 25 dicembre la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo legata alle piene dei fiumi: di livello più alto in pianura, mentre di colore arancione in collina e in montagna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Fiumi a rischio esondazione e maltempo: la situazione in città e provincia Leggi anche: Maltempo Vigilia, la situazione peggiora: rischio esondazione fiumi, le zone in pericolo Leggi anche: Il maltempo fa paura a Pistoia e provincia: torrenti e fiumi a rischio. Strade allagate, scuola evacuata Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fiumi a rischio esondazione e maltempo: la situazione in città e provincia; Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino; Maltempo e rischio alluvione, a San Lazzaro di Savena si evacuano i piani seminterrati; Allerta rossa per maltempo in Emilia Romagna domani, si teme l'esondazione dei fiumi. Attesa acqua alta a Venezia. Natale sotto allerta rossa: attenzione ai fiumi nel Ravennate - Sotto osservazione speciale l’Idice, che desta preoccupazione per il rischio di possibili esondazioni. altarimini.it

