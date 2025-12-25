Firenze sfregio alle vittime delle Foibe | l' ultimo orrore nella notte della Vigilia

Uno sfregio proprio nel giorno a cavallo tra la Vigilia e il Natale. È stata vandalizzata nella notte la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle Foibe, medaglia d'oro al valore civile. Il fattaccio è avvenuto in un giardino a lei intitolato nella periferia sud di Firenze, nella zona di Sorgane. A riferirlo la consigliera del Quartiere 3 Barbara Nannucci. Già in passato la targa era stata oggetto di atti vandalici "Non solo la targa è stata danneggiata e divelta - spiega in una nota -, ma è stata anche ricoperta di terra e fango, in un gesto di inaudita gravità e mancanza di rispetto verso la memoria storica e i valori che essa rappresenta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

