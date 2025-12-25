Indy e Luna, due bellissimi cani della scuola nazionale cani guida per ciechi sono arrivati per tenere compagnia agli anziani residenti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, Montedomini: Natale 2025, inaugurato il servizio di Pet therapy

Leggi anche: “Qua la zampa, Montedomini”: alla scoperta dei progetti di pet therapy

Leggi anche: In reparto i bimbi li chiamano i "Cani dottori", il servizio di pet therapy sarà ampliato grazie allo Ior

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il servizio di ‘pet therapy’ alla Rsa di Montedomini; Monni inaugurerà servizio pet therapy alla RSA di Montedomini a Firenze.

Monni inaugurerà servizio pet therapy alla RSA di Montedomini a Firenze - Mattinata di Natale all’insegna dell’approccio terapeutico in forte crescita in Italia Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. expartibus.it

Cosa fare a Firenze e in Toscana a Natale e durante le festività: la guida - Firenze si illumina con Il Florence Light up, il festival che trasforma piazze e monumenti in un grande laboratorio visivo grazie a videomapping e installazioni luminose diffuse su Ponte Vecchio, ... corrierefiorentino.corriere.it