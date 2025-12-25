Firenze Montedomini | Natale 2025 inaugurato il servizio di Pet therapy
Indy e Luna, due bellissimi cani della scuola nazionale cani guida per ciechi sono arrivati per tenere compagnia agli anziani residenti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Il servizio di ‘pet therapy’ alla Rsa di Montedomini; Monni inaugurerà servizio pet therapy alla RSA di Montedomini a Firenze.
Edizione speciale Dicembre del giornalino! Per questo ultimo numero dell'anno, le sedi di Montedomini e San Silvestro si uniscono in un'unica Gazzetta! L'obiettivo è creare uno spazio condiviso che rappresenti entrambe le realtà, valorizzando il lavoro d
