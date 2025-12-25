Finiscono con l' auto fuori strada Muore un ragazzo di 18 anni

Triste Natale a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. Un ragazzo di 18 anni, Giuseppe Di Stasi, ha perso la vita dopo un incidente alle prime luci dell'alba. Nell'incidente sono rimasti feriti due coetanei, che al momento sono ricoverati nel policlinico di Foggia: si tratta di una ragazza e un ragazzo che hanno rispettivamente riportato un trauma facciale e politraumi toraco-addominali. I tre, originari di San Ferdinando di Puglia, stavano rientrando da Orta Nova, sempre in provincia di Foggia, dove avrebbero trascorso la vigilia di Natale. Per cause da stabilire, la loro auto sarebbe uscita fuori strada senza lasciare scampo alla vittima: le manovre di rianimazione praticate dal personale del 118 sono risultate vane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Torino, finisce fuori strada con l’auto e muore a 21 anni

Leggi anche: Incidente a Candiolo, auto fuori strada: morto un ragazzo di 21 anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Auto finiscono fuori strada sulla ciclabile di circonvallazione Oriani: due incidenti in un'ora; Paura all’alba, auto fuori strada sulla Provinciale: due feriti gravi; Autocisterna con carico di vino finisce nelle campagne: disagi sulla provinciale; Piana di Lucca, schianto tra cinque auto: due finiscono in un fosso.

Drammatico incidente a Natale, fuori strada con l'auto: muore un 18enne, due feriti - Finiscono con l'auto fuori strada: muore un 18enne, feriti due coetanei. msn.com