Finiscono con l' auto fuori strada Muore un ragazzo di 18 anni
Triste Natale a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. Un ragazzo di 18 anni, Giuseppe Di Stasi, ha perso la vita dopo un incidente alle prime luci dell'alba. Nell'incidente sono rimasti feriti due coetanei, che al momento sono ricoverati nel policlinico di Foggia: si tratta di una ragazza e un ragazzo che hanno rispettivamente riportato un trauma facciale e politraumi toraco-addominali. I tre, originari di San Ferdinando di Puglia, stavano rientrando da Orta Nova, sempre in provincia di Foggia, dove avrebbero trascorso la vigilia di Natale. Per cause da stabilire, la loro auto sarebbe uscita fuori strada senza lasciare scampo alla vittima: le manovre di rianimazione praticate dal personale del 118 sono risultate vane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
