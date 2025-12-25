Fine anno amaro | 6,4 milioni di Italiani all’estero i giovani non tornano più e la manovra ignora l’esodo

Fine anno, tempo di bilanci. Ma i bilanci hanno senso se guardano al futuro, non al passato. In Italia, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili che si riferiscono al 2024, i nuovi occupati sono stati 352 mila. Ma l’80% è costituito da persone sopra i 50 anni, mentre gli under 35 risultano appena 67 mila. A rappresentare, però, il vero tarlo nascosto che erode la proiezione in avanti del nostro Paese sono i 156 mila italiani sotto i 40 anni scappati all’estero per crearsi un futuro in proprio. Con una crescita oltremodo significativa di giovani che, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, non tornano più. 🔗 Leggi su It.insideover.com

