Fiera sosta gratis fino a giugno Berlanda | più bus verso il centro

L'AREA DI INTERSCAMBIO. Il parcheggio della Fiera avrà una proroga di altri sei mesi per l'utilizzo gratuito dei 300 posti auto a servizio dei pendolari.

Fiera, sosta gratuita fino a dicembre. «Nessuna modifica alle tariffe alla Fara» - Così hanno deciso Comune e Promoberg, alla scadenza della convenzione che dallo scorso mese di maggio ha messo a disposizione gratuitamente 300 posti auto all’interno del parcheggio che i pendolari ... ecodibergamo.it

AVVISO IMPORTANTE MODIFICHE ALLA SOSTA E VIABILITA’ PER FIERA Domenica 14 dicembre dalle ore 6:30 alle ore 20.00, in occasione della Fiera di S. Damaso, sarà in vigore il: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nelle seg - facebook.com facebook

