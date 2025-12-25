Fiamme divampano all’alba di Natale | due autofurgoni distrutti in strada
LECCE – Rogo nelle prime ore del giorno di Natale a Lecce: in via Pitagora, infatti, attorno alle 6.25, si è reso necessario l’intervento del personale del comando provinciale dei vigili del fuoco a causa di un incendio divampato e che ha coinvolto due mezzi, nello specifico, due autofurgoni.I. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
