Fiamma Olimpica l' ex pugile Mangiacapre ' scartato' come tedoforo | Mi sento messo da parte
“Seguendo il percorso della Fiamma Olimpica a Napoli, ho visto portarla da Irma Testa, mia collega di Nazionale, anche lei bronzo olimpico. Nel suo territorio viene giustamente elogiata, celebrata, riconosciuta per ciò che ha dato allo sport e all’Italia. Ed è così che dovrebbe essere per tutti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
