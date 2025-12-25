Fiamma olimpica | il passaggio a Gaeta il 26 dicembre poi il viaggio verso Sabaudia

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l’attesa per il passaggio della fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 anche a Gaeta. Nella 19esima tappa del suo viaggio la torcia simbolo dei giochi a cinque cerchi arriva nella città del Golfo nella mattinata del 26 dicembre."Coordinare per il Coni il passaggio della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

fiamma olimpica il passaggio a gaeta il 26 dicembre poi il viaggio verso sabaudia

© Latinatoday.it - Fiamma olimpica: il passaggio a Gaeta il 26 dicembre, poi il viaggio verso Sabaudia

Leggi anche: Il viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 accende la Campania: 22 città coinvolte dal 21 al 26 dicembre

Leggi anche: Acireale, il 19 dicembre passaggio della fiamma olimpica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Passaggio della Fiamma Olimpica a Gaeta, 26 dicembre 2025; Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 19 a Latina; Latina pronta per il passaggio della fiamma olimpica: “Evento storico per la città”; Tutto pronto per l’arrivo della Fiamma Olimpica a Formia: data, itinerario e viabilità.

fiamma olimpica passaggio gaetaTutto pronto per l’arrivo della Fiamma Olimpica a Formia: data, itinerario e viabilità - Formia si prepara ad accogliere uno degli eventi simbolici più significativi del percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ... ilfaroonline.it

fiamma olimpica passaggio gaetaFormia si prepara al passaggio della Fiaccola Olimpica e Paralimpica di Milano Cortina 2026 il 26 dicembre - Formia accoglie la Fiaccola Olimpica e Paralimpica di Milano Cortina 2026: venerdì 26 dicembre la Tappa 19 attraversa la città con partenza alle 11. latinaquotidiano.it

fiamma olimpica passaggio gaetaFiamma olimpica a Enna, i Pro Pal annunciano la protesta: “Striscioni e bandiere lungo il percorso” - Il Movimento Pro Pal, che si batte per i diritti dei palestinesi, starebbe organizzando una protesta prevista nella giornata di domani quando ad Enna ci sarà il passaggio della fiamma olimpica in vist ... vivienna.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.