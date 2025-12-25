Fiamma olimpica | il passaggio a Gaeta il 26 dicembre poi il viaggio verso Sabaudia

Cresce l'attesa per il passaggio della fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 anche a Gaeta. Nella 19esima tappa del suo viaggio la torcia simbolo dei giochi a cinque cerchi arriva nella città del Golfo nella mattinata del 26 dicembre."Coordinare per il Coni il passaggio della.

Formia si prepara al passaggio della Fiaccola Olimpica e Paralimpica di Milano Cortina 2026 il 26 dicembre - Formia accoglie la Fiaccola Olimpica e Paralimpica di Milano Cortina 2026: venerdì 26 dicembre la Tappa 19 attraversa la città con partenza alle 11. latinaquotidiano.it

Fiamma olimpica a Enna, i Pro Pal annunciano la protesta: “Striscioni e bandiere lungo il percorso” - Il Movimento Pro Pal, che si batte per i diritti dei palestinesi, starebbe organizzando una protesta prevista nella giornata di domani quando ad Enna ci sarà il passaggio della fiamma olimpica in vist ... vivienna.it

LA FIAMMA OLIMPICA ARRIVA ALLA SPEZIA MilanoCortina2026 - facebook.com facebook

Myriam Sylla protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica nella tredicesima tappa in Sicilia @milanocortina26 #MilanoCortina2026 | #Olympics | #TeamTedofori | #TorchRelay2026 | #LaNazionale | @milanocortina26 | @Coninews x.com

