Consueto appuntamento con la tradizionale “Festa degli auguri” organizzata dal Lions Club di Narni. Alla conviviale hanno partecipato numerosi soci e alcuni loro ospiti. Il presidente Manlio Orlandi ha salutato i presenti, quindi, in qualità di padrino, ha presentato la biologa Maria Aragona. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Festa degli auguri al Lions Club di Narni, salutato l’ingresso della nuova socia Maria Aragona

