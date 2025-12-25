Festa degli auguri al Lions Club di Narni salutato l’ingresso della nuova socia Maria Aragona

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Consueto appuntamento con la tradizionale “Festa degli auguri” organizzata dal Lions Club di Narni. Alla conviviale hanno partecipato numerosi soci e alcuni loro ospiti. Il presidente Manlio Orlandi ha salutato i presenti, quindi, in qualità di padrino, ha presentato la biologa Maria Aragona. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

festa degli auguri al lions club di narni salutato l8217ingresso della nuova socia maria aragona

© Ternitoday.it - Festa degli auguri al Lions Club di Narni, salutato l’ingresso della nuova socia Maria Aragona

Leggi anche: Lions Club, il Meeting degli Auguri tra solidarietà e nuovi soci

Leggi anche: ‘Conviviale festa degli auguri’ del Lions Arco Traiano: premiata la campionessa Rossana Pasquino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Festa degli auguri e nuovi ingressi: il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna guarda al futuro; Lions Club Mesagne: solidarietà e pace al centro della Festa degli Auguri a Tenuta Moreno; Festa degli auguri con tombolata dialettale per il Lions Club Carpi Host e il Leo Club; Lions Club Larino: festa degli auguri tra Gentilezza, nuovi ingressi e bilancio di un semestre di successi.

festa auguri lions clubBotricello, festa degli auguri Lions - Accendere i riflettori sulla biografia di quanti sanno coniugare virtù e impegno civico: l’io e il noi. ilreventino.it

festa auguri lions clubAlla festa degli auguri di Natale del Lions Club Bra Host… il giallo è servito - È stata quella organizzata dal Lions Club Bra Host per il tradizionale meeting di fine anno, andato in scena venerdì 19 dicembre, presso il ristorante La Porta ... targatocn.it

festa auguri lions clubConviviale festa degli auguri per i Lions Club Benevento Arco Traiano - La “Conviviale festa degli auguri” del Lions Club Benevento Arco Traiano si è svolta, sabato 13 dicembre, in un’atmosfera di gioia, emozione, condivisione e familiarità, presso la suggestiva cornice d ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.