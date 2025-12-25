Fernando Tambroni - Con il suo governo l' Italia sfiorò la guerra civile

È un’estate abbastanza fresca quella del 1960. Ma il clima politico è a dir poco incandescente. Siamo sull’orlo di una guerra civile, con lo scontro fortissimo tra le forze dell’ordine, mandate in massa dal governo a sedare le piazze in rivolta per la “minaccia” del fascismo. In quell’estate iniziano le Olimpiadi di Roma e il governo, guidato dal democristiano Tambroni, si trova a fronteggiare una situazione esplosiva. Tutto ha inizio a Genova il 30 giugno del 1960. Il Movimento sociale italiano ha deciso di tenere il proprio sesto congresso nel capoluogo ligure. Ma i partiti di sinistra, poiché la città è stata decorata con la Medaglia d’oro della Resistenza, vogliono impedirlo con tutti i mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

