Fenomenologia del Napoli o la storia romanzata di una squadra che via via scopre la sua grandezza All’indomani della schiacciante vittoria maturata ai danni del Bologna del tanto decantato Italiano, non posso fare a meno di riflettere sul percorso che ha portato il Napoli a un piano di consapevolezza e forza superiore. Un viaggio, un’epopea, una grande storia di quelle che tengono col fiato sospeso fino alla fine. Ma ogni storia che si rispetti ci insegna che spesso il bene, la grandezza e la gloria nascono dalla sconfitta, dalla lotta e dalla miseria. E il Napoli di Antonio Conte affonda le sue possenti radici nella sconfitta che tanto ha scavato gli zigomi e lo spirito del salentino e che tanto ha spiritato gli occhi dei suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

