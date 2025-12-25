Federica Brignone si è allenata anche a Natale | La chiamata di Buonfiglio è stata un sollievo per un motivo

Federica Brignone si sta allenando sugli sci anche in questo periodo di vacanze natalizie, come riportato da Sport Mediaset: l’azzurra punta a rientrare per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove sarà una dei quattro portabandiera dell’Italia nella Cerimonia d’Apertura. Il Tricolore è stato consegnato all’azzurra il 22 dicembre dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’ azzurra all’uscita dal Quirinale lunedì scorso aveva dichiarato: “ Finalmente sto sempre meglio, devo ancora iniziare ad allenarmi sugli sci, questo sarà un po’ l’obiettivo chiaramente. Io sono molto positiva, penso di poter tornare in un gigante, tornare in un superG, tornare in una discesa, devo vedere come sto a sciare su una neve vera, in un tracciato vero. 🔗 Leggi su Oasport.it

