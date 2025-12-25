FdI chiude l' anno col botto il sondaggio | dove vola il partito di Meloni
Col finire del 2025, ecco che si tirano le somme. Anche in politica. L'ultima media sondaggi, pubblicata da Termometro politico, relativa alla settimana tra il 14 e il 20 dicembre, mette a confronto le percentuali di consenso dei partiti rilevate da sette istituti: Swg, TP, Lab2101, Noto, Demopolis, Tecné, Ipsos. I risultati? Fratelli d’Italia è ancora primo partito, e sale sopra la soglia simbolica del 30 per cento, passando al 30,1. Un balzo in avanti evidente, rispetto al 29,8 rilevato il 13 dicembre. Più sotto, e invariato, ecco il Partito democratico. Elly Schlein, nel confronto con la media sondaggi settimanale del 13 dicembre non subisce nessuna variazione: resta al 21,8, con addirittura un calo rispetto al 21,9 rilevato il 6 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
