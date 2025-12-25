Col finire del 2025, ecco che si tirano le somme. Anche in politica. L'ultima media sondaggi, pubblicata da Termometro politico, relativa alla settimana tra il 14 e il 20 dicembre, mette a confronto le percentuali di consenso dei partiti rilevate da sette istituti: Swg, TP, Lab2101, Noto, Demopolis, Tecné, Ipsos. I risultati? Fratelli d’Italia è ancora primo partito, e sale sopra la soglia simbolica del 30 per cento, passando al 30,1. Un balzo in avanti evidente, rispetto al 29,8 rilevato il 13 dicembre. Più sotto, e invariato, ecco il Partito democratico. Elly Schlein, nel confronto con la media sondaggi settimanale del 13 dicembre non subisce nessuna variazione: resta al 21,8, con addirittura un calo rispetto al 21,9 rilevato il 6 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - FdI chiude l'anno col botto, il sondaggio: dove vola il partito di Meloni

Leggi anche: Sondaggio di fine anno col “botto” per la Meloni: è la leader più amata. A sinistra Conte supera Schlein

Leggi anche: Ghisleri, il sondaggio spedisce Meloni in orbita: FdI, botto in 7 giorni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Manfredonia Calcio chiude col botto: vittoria di misura su Acerrana allontana sipontini da zona playout; Calcio – Viterbese, il mercato di Camilli parte col botto: pronto il ritorno di Dierna; Furto con il botto all’ufficio postale. Ladri in fuga con il bottino; Sondaggio di fine anno col botto per la Meloni: è la leader più amata. A sinistra Conte supera Schlein.

Btp Valore chiude col botto: raccolti 16,5 miliardi - Dopo due anni e sei emissioni, gli italiani danno ancora fiducia al Paese e il Tesoro raccoglie oltre 16,5 miliardi... quotidiano.net

Extra Tv. . FROSINONE: IL 2025 SI CHIUDE A EMPOLI, AL CASTELLANI L'ULTIMA DELL'ANNO - facebook.com facebook

Number 1 chiude un anno di crescita con nuovi # #trasporto #merce #strada #logistica camion x.com