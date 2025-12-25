FC 26 SBC | Moisés Caicedo Jolly Invernali 89 OVR

Il polmone del Chelsea e dell’Ecuador si trasforma in una versione “Jolly” che ridefinisce il suo ruolo in campo. Se la sua versione base è nota per la cattiveria agonistica, questa carta da 89 di valutazione aggiunge una qualità fuori dal comune grazie al doppio 5 (Stelle Abilità e Piede Debole). Durata: 14 giorni.. Ripetibile: No.. Premio finale: 1x Moisés Caicedo Jolly Invernali 89 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche della Carta: Il Metronomo Perfetto. Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 89 OVR CDM, CM 5 5 DIF 89, FIS 85, DRI 84, PAS 81, VEL 80 Doppia Minaccia: Le 5 stelle abilità su un giocatore con 89 di difesa sono un’anomalia divertentissima, permettendoti di uscire dal pressing avversario con giocate di classe. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

