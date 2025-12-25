FC 26 SBC | Moïse Bombito Jolly Invernali 87 OVR – Il Fulmine del Nizza
Moïse Bombito riceve una versione Jolly Invernale che lo proietta direttamente tra i difensori più veloci dell’intero gioco. Con un incredibile 95 di velocità e il “doppio 5” (stelle abilità e piede debole), questa carta è un vero e proprio esperimento tattico di EA. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio finale: 1x Moïse Bombito Jolly Invernali 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche della Carta: Un Unicorno Difensivo. Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 87 OVR DC, TS 5 5 VEL 95, FIS 86, DIF 85, PAS 72 Il Fattore WOW: È rarissimo trovare un difensore centrale con 5 stelle abilità e 5 stelle piede debole. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: FC 26 SBC: Mohammed Kudus Jolly Invernali (87 OVR) – Il Mago del Dribbling a 5 Stelle
Leggi anche: FC 26 SBC: Manuel Locatelli Jolly Invernali (87 OVR) – Il Tuttofare Totale
FC 26 SBC: 87+ Campaign Mix Upgrade – Caccia al Top Player - Questa sfida ti permette di ottenere un giocatore con valutazione minima 87 pescato tra una selezione delle migliori campagne (promo) uscite finora. imiglioridififa.com
FC 26 SBC: Thibaut Courtois Jolly Invernali (90 OVR) - Con un impressionante 90 di valutazione generale, Courtois non solo si conferma uno dei portieri più alti ... imiglioridififa.com
EA FC 26: le migliori SBC da fare all'inizio. Non perdere tempo! - Mentre manca sempre meno al lancio di EA FC 26, continuiamo a parlare del calcistico targato Electronic Arts che da sempre rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno. everyeye.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.