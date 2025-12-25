FC 26 SBC | Moïse Bombito Jolly Invernali 87 OVR – Il Fulmine del Nizza

Moïse Bombito riceve una versione Jolly Invernale che lo proietta direttamente tra i difensori più veloci dell’intero gioco. Con un incredibile 95 di velocità e il “doppio 5” (stelle abilità e piede debole), questa carta è un vero e proprio esperimento tattico di EA. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio finale: 1x Moïse Bombito Jolly Invernali 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche della Carta: Un Unicorno Difensivo. Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 87 OVR DC, TS 5 5 VEL 95, FIS 86, DIF 85, PAS 72 Il Fattore WOW: È rarissimo trovare un difensore centrale con 5 stelle abilità e 5 stelle piede debole. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

