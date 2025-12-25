FC 26 SBC | Incontri Principali di Natale
Torna l’appuntamento settimanale con le sfide dedicate ai match più caldi del weekend. Completando tutte e quattro le rose otterrai premi scambiabili per tentare la fortuna con le nuove carte Jolly Invernali! Scadenza: 7 giorni.. Premio Finale: 1x Pacchetto giocatori oro premium (Scambiabile).. 1. Braga vs Benfica (Liga Portugal). Una sfida classica del campionato portoghese che richiede requisiti minimi e giocatori d’argento. Requisiti: Min. 1 giocatore del Portogallo.. Max. 2 giocatori dello stesso club.. Min. 2 giocatori rari.. Qualità minima: Argento.. Intesa: Min. 14. Premio: 1x Pacchetto giocatori oro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
