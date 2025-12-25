FC 26 Nuova Evoluzione | Ombra nella neve – La Diga Insuperabile Snow Shadow

L’Evoluzione “Ombra nella neve” (21 giorni) è dedicata ai mediani (CDC e CC). Grazie a boost massicci alla velocità ( +20 ) e alla difesa, questa sfida è perfetta per trasformare giocatori con statistiche fisiche importanti in pedine fondamentali per l’equilibrio della squadra. Durata: 21 giorni.. Costo: 30.000 Crediti o 300 FC Points.. Requisiti: * GEN max: 86. Posizione: CDC o CC.. Ruoli totali max: 3.. Stili di gioco+ max: 1.. Rarità specifica: Tour mondiale fuoriclasse argento (Non raro). I Miglioramenti (Focus Metronomo Difensivo). Questa EVO punta a creare un giocatore capace di intercettare palloni e ripartire velocemente grazie allo stile Tiki Taka. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

