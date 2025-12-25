FC 26 Nuova Evoluzione | Ombra nella neve – La Diga Insuperabile Snow Shadow
L’Evoluzione “Ombra nella neve” (21 giorni) è dedicata ai mediani (CDC e CC). Grazie a boost massicci alla velocità ( +20 ) e alla difesa, questa sfida è perfetta per trasformare giocatori con statistiche fisiche importanti in pedine fondamentali per l’equilibrio della squadra. Durata: 21 giorni.. Costo: 30.000 Crediti o 300 FC Points.. Requisiti: * GEN max: 86. Posizione: CDC o CC.. Ruoli totali max: 3.. Stili di gioco+ max: 1.. Rarità specifica: Tour mondiale fuoriclasse argento (Non raro). I Miglioramenti (Focus Metronomo Difensivo). Questa EVO punta a creare un giocatore capace di intercettare palloni e ripartire velocemente grazie allo stile Tiki Taka. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: EA FC 26 Evoluzione Ombra Nella Neve Lista Giocatori Ed Obiettivi
Leggi anche: FC 26 Nuova Evoluzione: Chiudi la saracinesca – Il Portiere Potenziato! (Between the Sticks)
Netflix lancia un nuovo gioco FIFA in esclusiva prima dei Mondiali 2026; FC 26 Nuova Evoluzione: Fascia Ghiacciata – Il Muro della Corsia Sinistra (Chilling Wingback); EA FC 26 Evoluzione Bomber Glaciale Elenco Giocatori Ed Obiettivi; FC 26 Nuova Evoluzione: Ghiaccio nelle vene – Dribbling Fulmineo (Stay Frosty).
FC 26 Nuova Evoluzione: Precisione glaciale – Il Bomber Infallibile (Icy Precision) - È arrivata l'Evoluzione "Precisione glaciale" (21 giorni), una sfida gratuita che punta a trasformare i tuoi giocatori in cecchini davanti alla porta. imiglioridififa.com
FC 26 Nuova Evoluzione: Perfezionista dei passaggi – Il Regista Totale (Passing Perfectionist) - È arrivata l'Evoluzione "Perfezionista dei passaggi" (21 giorni), una sfida a pagamento che si concentra interamente sulla visione di gioco e sulla qualità ... imiglioridififa.com
Come giocare prima a FC 26 dal 18 settembre con il trucco della Nuova Zelanda - Vi abbiamo già spiegato come giocare prima a EA Sports FC 26 ma se non resistete potete anticipare la prova di ulteriori 12 oregrazie al trucco della Nuova Zelanda. everyeye.it
BYD ha depositato quattro brevetti su una nuova evoluzione dei motori elettrici, per migliorarne l’efficienza e consumare meno, soprattutto alle alte velocità. Al centro c’è la tecnologia del motore sincrono a magneti permanenti a flusso variabile, una soluzione - facebook.com facebook
NOVITÀ IN CATALOGO L’evoluzione è un puzzle che racconta la nostra storia e le sfide del futuro. #edizioninuovacultura #evoluzione #darwin #sostenibilità #teoriaevolutiva x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.