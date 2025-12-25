Farthest Frontier | Giocatore pretende il supporto ma ha il gioco pirata

Quando si incontra un problema in un videogioco è naturale cercare soluzioni online, consultare forum o confrontarsi con altri giocatori. I più insistenti arrivano persino a contattare direttamente gli sviluppatori. Esiste però un limite che, in questa vicenda, è stato chiaramente oltrepassato: pretendere supporto ufficiale per un gioco piratato. Il caso esploso nella community di Farthest Frontier. Tutto è avvenuto sulla pagina community di Farthest Frontier, gestionale medievale sviluppato da Crate Entertainment, lo stesso team noto per Grim Dawn. Il titolo è un city builder con forti elementi survival, apprezzato per il sistema agricolo avanzato, la gestione delle malattie in stile Oregon Trail e una simulazione dei villaggi estremamente dettagliata.

