Dopo la polemica sulla perizia psichiatrica disposta dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila in 120 giorni, e la festa di Natale mancata, i coniugi Trevallion si trovano davanti un lungo percorso. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Famiglia nel bosco, oggi il «Natale lampo»: poi cosa succederà? La scuola, la linea del Tribunale, le capacità genitoriali: tutti gli elementi

Leggi anche: Palmoli, la famiglia del bosco resta divisa: il Tribunale si riserva, ma spuntano nuovi elementi

Leggi anche: Famiglia nel bosco di Chieti, Salvini: «Bimbi sequestrati in maniera indegna». Anm: tutelati i minori, nell'atto del tribunale elementi oggettivi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Famiglia nel bosco, l'ipotesi per Natale: «Il pranzo tutti assieme in comunità. Almeno Nathan potrebbe sedersi a tavola con i suoi figli»; Famiglia nel bosco, il giorno di Natale il papà starà due ore e mezza con i figli; Famiglia nel bosco, Tribunale nega il pranzo di Natale al padre in comunità: Creerebbe precedente; Famiglia nel bosco, niente pranzo di Natale con i suoi bambini per Nathan: Sarebbe un precedente.

Famiglia nel bosco, oggi il «Natale lampo»: poi cosa succederà? La scuola, la linea del Tribunale, le capacità genitoriali - Dopo la polemica sulla perizia psichiatrica disposta dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila in 120 giorni, e la festa di Natale mancata, i coniugi Trevallion si trovano davanti un lungo percorso ... msn.com

Famiglia nel bosco, Tribunale nega pranzo Natale col padre/ Salvini: “separarlo dai figli? Violenza di Stato” - Famiglia nel bosco, impedito al padre Nathan di passare il pranzo di Natale con moglie e figli: cos'è stato deciso (e perché). ilsussidiario.net