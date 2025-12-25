Famiglia nel bosco oggi il Natale lampo | poi cosa succederà? La scuola la linea del Tribunale le capacità genitoriali | tutti gli elementi
Dopo la polemica sulla perizia psichiatrica disposta dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila in 120 giorni, e la festa di Natale mancata, i coniugi Trevallion si trovano davanti un lungo percorso. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Famiglia nel bosco, oggi il «Natale lampo»: poi cosa succederà? La scuola, la linea del Tribunale, le capacità genitoriali - Dopo la polemica sulla perizia psichiatrica disposta dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila in 120 giorni, e la festa di Natale mancata, i coniugi Trevallion si trovano davanti un lungo percorso ... msn.com
