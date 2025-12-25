Famiglia nel bosco Natale amaro | il sindaco di Palmoli ha parlato con Nathan
Il Natale, per Nathan Trevallion, non sarà quello immaginato fino a poche settimane fa. Lontano dalla casa nel bosco di Palmoli, nel Chietino, dove viveva con la moglie Catherine e i loro tre bambini, il padre potrà però trascorrere alcune ore con la famiglia nella struttura che oggi ospita i minori. Un piccolo spiraglio, concesso in un momento simbolico come il 25 dicembre, che assume un peso umano enorme dentro una vicenda che continua a far discutere. Questa mattina, infatti, Nathan avrà la possibilità di incontrare i figli e la moglie per due ore e mezza, dalle 10 alle 12.30, un tempo più lungo rispetto alle consuete visite autorizzate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
