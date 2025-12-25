Famiglia nel bosco Natale amaro | il sindaco di Palmoli ha parlato con Nathan

Il Natale, per Nathan Trevallion, non sarà quello immaginato fino a poche settimane fa. Lontano dalla casa nel bosco di Palmoli, nel Chietino, dove viveva con la moglie Catherine e i loro tre bambini, il padre potrà però trascorrere alcune ore con la famiglia nella struttura che oggi ospita i minori. Un piccolo spiraglio, concesso in un momento simbolico come il 25 dicembre, che assume un peso umano enorme dentro una vicenda che continua a far discutere. Questa mattina, infatti, Nathan avrà la possibilità di incontrare i figli e la moglie per due ore e mezza, dalle 10 alle 12.30, un tempo più lungo rispetto alle consuete visite autorizzate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, la "scaramanzia" del padre Nathan sulla casa svelata dal sindaco di Palmoli

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Nathan «passerà il Natale con la famiglia, starà con moglie e figli 2 ore e mezza». L'annuncio del sindaco

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Natale amaro per Papà Nathan: niente pranzo con i figli; Famiglia del bosco: rigettato il ricorso. I bimbi trascorreranno il Natale nella struttura di Vasto; Famiglia nel bosco, i figli vedono la madre solo durante i pasti e il padre due volte a settimana; Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere il Natale con i tre figli: attesa decisione.

Natale a metà per la famiglia del bosco: al padre solo due ore con i figli, niente pranzo insieme - Il padre dei bambini di Palmoli potrà vedere i figli a Natale solo per poche ore. panorama.it