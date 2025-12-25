Famiglia nel bosco la madre crolla | pianto disperato
Una Natale lontani da casa quello che trascorreranno i bimbi della famiglia nel bosco. Già lunedì sera Nathan sapeva tutto. I suoi avvocati hanno informato lui e poi sua moglie Catherine (al telefono) della decisione del tribunale per i minorenni. Nathan è rimasto di sasso. "Andiamo avanti", si è limitato a dire amareggiato. Poi - racconta Il Corriere della Sera - se n’è tornato a Palmoli. Nella casa in comodato d’uso. Ad aspettarlo c’era il proprietario, Armando Carusi. "Ci siamo accorti subito che era diverso dal solito. Aveva il volto scuro, non ci ha detto nulla ma abbiamo capito che c’era qualcosa che non andava — racconta l’ex ristoratore —. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici
Leggi anche: Famiglia nel bosco, niente ricongiungimento a Natale: nel provvedimento i dettagli choc sulla madre
