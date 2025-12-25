Una Natale lontani da casa quello che trascorreranno i bimbi della famiglia nel bosco. Già lunedì sera Nathan sapeva tutto. I suoi avvocati hanno informato lui e poi sua moglie Catherine (al telefono) della decisione del tribunale per i minorenni. Nathan è rimasto di sasso. "Andiamo avanti", si è limitato a dire amareggiato. Poi - racconta Il Corriere della Sera - se n’è tornato a Palmoli. Nella casa in comodato d’uso. Ad aspettarlo c’era il proprietario, Armando Carusi. "Ci siamo accorti subito che era diverso dal solito. Aveva il volto scuro, non ci ha detto nulla ma abbiamo capito che c’era qualcosa che non andava — racconta l’ex ristoratore —. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, la madre crolla: pianto disperato

Leggi anche: Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici

Leggi anche: Famiglia nel bosco, niente ricongiungimento a Natale: nel provvedimento i dettagli choc sulla madre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Perché i bambini della “famiglia del bosco” non possono ancora rientrare a casa; Corte d’Appello dell’Aquila conferma la sospensione della responsabilità genitoriale per la famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, la madre crolla: pianto disperato | .it; Famiglia del bosco, solo due ore e mezzo insieme a Natale: 'Gravi carenze educative e relazionali'.

Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava e pretende orari e abitudini diverse dagli altri bambini: “Non collabora” - Nel provvedimento del tribunale per i minorenni si sottolinea l’intransigenza della madre ... tpi.it