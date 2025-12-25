Il Natale della famiglia nel bosco si consuma tra visite brevi e momenti di grande tensione. Nella giornata del 25 dicembre, Nathan Trevallion ha potuto incontrare i figli solo per poche ore all’interno della casa famiglia che li ospita con la madre. Una parentesi breve, ma significativa, che mostra un padre provato da settimane difficili e dalla necessità di affrontare un percorso giudiziario complesso, con il rischio di decadenza della potestà genitoriale. Chi gli è vicino lo descrive stanco e deluso. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, amico di Nathan, lo ha trovato debilitato e provato emotivamente, segnato dalla separazione dai figli in un giorno di festa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, come è andato l’incontro di Natale: “Rabbia e tristezza”

