Famiglia del bosco niente pranzo di Natale per il padre in comunità

Sono le 10 del mattino quando Natan, il papà dei tre bambini che sono stati allontanati dalla famiglia il 20 novembre scorso, arriva alla casa famiglia di Vasto. Occhiali scuri e nessun sorriso. "Non posso ancora parlare" dice in inglese ai giornalisti. Il furgone è pieno di regali, per lo piu bambole di pezza, perché quelle in plastica non sono contemplate da questa famiglia. Non potrà pranzare con i suoi figli, non gli è stato concesso per non creare precedenti con gli altri ospiti - hanno fatto sapere dalla.casa protetta. Li potrà vedere al massimo due ore, poi dovrà tornare a Palmoli nella casa del bosco, dove da giorni ormai è solo.

Papà Nathan solo 2 ore e mezza con i figli e Catherine, pranzo di Natale negato alla famiglia nel bosco. Salvini: “È violenza di Stato” - Il vicepremier: “Non avremo pace finché quei bambini non torneranno fra le braccia di mamma e papà”. quotidiano.net

Famiglia nel bosco, Tribunale nega pranzo Natale col padre/ Salvini: “separarlo dai figli? Violenza di Stato” - Famiglia nel bosco, impedito al padre Nathan di passare il pranzo di Natale con moglie e figli: cos'è stato deciso (e perché). ilsussidiario.net

Choc sulla famiglia nel bosco, la scoperta che lascia senza parole - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, oggi il «Natale lampo»: poi cosa succederà La scuola, la linea del Tribunale, le capacità genitoriali: tutti gli elementi x.com

