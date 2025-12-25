Faenza la Pro Loco finanzia il restauro di un dipinto
La Pro Loco Faenza finanzierà il restauro di un dipinto cinquecentesco di Barbara Longhi (Ravenna 1552 – 1638) conservato nei depositi del Museo Diocesano di Faenza. A tale scopo, come nelle passate occasioni, saranno impiegate le erogazioni raccolte dall’associazione, in particolare nell’ambito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
