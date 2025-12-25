Ex Milan Gattuso | Italia? Sapevo di essermi preso una grande responsabilità
Gennaro Gattuso, ex allenatore e giocatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Vivo Azzurro TV: le parole sulla Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Gattuso: "Abbiamo una grande responsabilità, faremo di tutto per andare al Mondiale"
Leggi anche: Del Piero: “Milan da Scudetto? Per certe dinamiche si. Ha una grande responsabilità. Ecco perché”
Un altro Ibrahimovic firma col Milan Futuro; Gattuso: Pochi italiani? Inutile piangerci addosso. Bartesaghi, Palestra e Zaniolo stanno facendo bene; Italia, Gattuso: Bartesaghi in Nazionale? Perché no... Sta facendo bene come Palestra e Zaniolo, vediamo; Gattuso tra Napoli-Milan e un unico grande obiettivo: Dobbiamo tornare al Mondiale.
Gattuso spoilera l'Italia dei playoff: Zaniolo, Bartesaghi e Palestra nuove opzioni, ma è silenzio su Chiesa - Volato in Arabia Saudita per la Supercoppa, Gattuso anticipa quali potrebbero essere le novità in vista dai playoff di marzo: da Bartesaghi a Zaniolo. sport.virgilio.it
Gattuso nel pre di Napoli-Milan: «Bartesaghi sta facendo molto bene, ma anche Palestra e Zaniolo» - Tra i temi focus sulla Nazionale: le parole Alla vigilia di una delle sfide più attese della Supercoppa Itali ... cagliarinews24.com
Italia, Gattuso prende appunti: un milanista fra i possibili convocati - Nella partita di Supercoppa giocata fra Milan e Napoli, Gattuso è intenzionato a portare un rossonero a vestire la maglia dell'Italia. newsmondo.it
Il C.T. #Gattuso annuncia: "#Bartesaghi in Nazionale Perché no, sta facendo molto bene" #SempreMilan #milan - facebook.com facebook
Il C.T. #Gattuso annuncia: " #Bartesaghi in Nazionale Perché no, sta facendo molto bene" #SempreMilan #milan x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.