Ex Milan Gattuso | Italia? Sapevo di essermi preso una grande responsabilità

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaro Gattuso, ex allenatore e giocatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Vivo Azzurro TV: le parole sulla Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan gattuso italia sapevo di essermi preso una grande responsabilit224

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Gattuso: “Italia? Sapevo di essermi preso una grande responsabilità”

Leggi anche: Gattuso: "Abbiamo una grande responsabilità, faremo di tutto per andare al Mondiale"

Leggi anche: Del Piero: “Milan da Scudetto? Per certe dinamiche si. Ha una grande responsabilità. Ecco perché”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un altro Ibrahimovic firma col Milan Futuro; Gattuso: Pochi italiani? Inutile piangerci addosso. Bartesaghi, Palestra e Zaniolo stanno facendo bene; Italia, Gattuso: Bartesaghi in Nazionale? Perché no... Sta facendo bene come Palestra e Zaniolo, vediamo; Gattuso tra Napoli-Milan e un unico grande obiettivo: Dobbiamo tornare al Mondiale.

ex milan gattuso italiaGattuso spoilera l'Italia dei playoff: Zaniolo, Bartesaghi e Palestra nuove opzioni, ma è silenzio su Chiesa - Volato in Arabia Saudita per la Supercoppa, Gattuso anticipa quali potrebbero essere le novità in vista dai playoff di marzo: da Bartesaghi a Zaniolo. sport.virgilio.it

ex milan gattuso italiaGattuso nel pre di Napoli-Milan: «Bartesaghi sta facendo molto bene, ma anche Palestra e Zaniolo» - Tra i temi focus sulla Nazionale: le parole Alla vigilia di una delle sfide più attese della Supercoppa Itali ... cagliarinews24.com

ex milan gattuso italiaItalia, Gattuso prende appunti: un milanista fra i possibili convocati - Nella partita di Supercoppa giocata fra Milan e Napoli, Gattuso è intenzionato a portare un rossonero a vestire la maglia dell'Italia. newsmondo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.