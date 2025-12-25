Gennaro Gattuso, ex allenatore e giocatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Vivo Azzurro TV: le parole sulla Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Gattuso: “Italia? Sapevo di essermi preso una grande responsabilità”

Leggi anche: Gattuso: "Abbiamo una grande responsabilità, faremo di tutto per andare al Mondiale"

Leggi anche: Del Piero: “Milan da Scudetto? Per certe dinamiche si. Ha una grande responsabilità. Ecco perché”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un altro Ibrahimovic firma col Milan Futuro; Gattuso: Pochi italiani? Inutile piangerci addosso. Bartesaghi, Palestra e Zaniolo stanno facendo bene; Italia, Gattuso: Bartesaghi in Nazionale? Perché no... Sta facendo bene come Palestra e Zaniolo, vediamo; Gattuso tra Napoli-Milan e un unico grande obiettivo: Dobbiamo tornare al Mondiale.

Gattuso spoilera l'Italia dei playoff: Zaniolo, Bartesaghi e Palestra nuove opzioni, ma è silenzio su Chiesa - Volato in Arabia Saudita per la Supercoppa, Gattuso anticipa quali potrebbero essere le novità in vista dai playoff di marzo: da Bartesaghi a Zaniolo. sport.virgilio.it